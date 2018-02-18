Иран и Израиль обменялись угрозами

Напряженные отношения между Израилем и Ираном - на повестке дня Конференции по безопасности в Мюнхене. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Тегеран не испытывать его терпение, напомнив про сбитый на прошлой неделе израильскими ВВС иранский беспилотник, чьи обломки Нетаньяху продемонстрировал залу. По его словам, Иран сегодня представляет "величайшую угрозу нашему миру".

"Израиль не допустит, чтобы иранский режим набросил петлю террора на нашу шею. Мы будем защищаться без колебаний. И в случае необходимости, будем действовать не только против союзников Ирана, которые нападают на нас, но и против него самого", - заявил Биньямин Нетаньяху.

"Шоу и цирком" назвал выступление израильского премьера министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, который выступил в Мюнхене спустя несколько часов. Глава иранского МИД уверен, что, несмотря на риторику Израиля, лидеры европейских стран будут поддерживать соглашение 2015 года, которое сняло с Тегерана санкции в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

"Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены, Иран ответит, и это будет серьезный ответ - такой, что эти люди пожалеют за совершенные ошибочные действия. Мы не будем первыми нарушать соглашение, которого, несмотря на попытки Нетаньяху, нам всем удалось достичь", - заявил Мохаммад-Джавад Зариф.

Совместный план действий был согласован Тегераном и шестью мировыми державами - Россия, Великобритания, Китай, Франция, Германия и США. Однако у нового американского президента Дональда Трампа другая позиция. Он уверен, что Иран не соблюдает договоренности по мирному атому, намерен работать с конгрессом над устранением недостатков соглашения, и в принципе не исключает выхода из него, и введения новых санкций против Ирана.