Вертолёт рухнул на трейлеры с людьми

По меньшей мере 13 человек стали жертвами крушения военного вертолёта в Мексике. В нём глава МВД страны и губернатор штата Оахака совершали облёт территории, пострадавшей после недавнего землетрясения. Те, кто был на борту, отделались лёгкими травмами. Все погибшие, среди которых трое детей, находились на земле в двух стоявших в поле трейлерах, на которые обрушился вертолёт. Ещё 15 человек получили ранения.