По меньшей мере 13 человек стали жертвами крушения военного вертолёта в Мексике. В нём глава МВД страны и губернатор штата Оахака совершали облёт территории, пострадавшей после недавнего землетрясения. Те, кто был на борту, отделались лёгкими травмами. Все погибшие, среди которых трое детей, находились на земле в двух стоявших в поле трейлерах, на которые обрушился вертолёт. Ещё 15 человек получили ранения.
Вертолёт рухнул на трейлеры с людьми
В Мексике военный вертолёт обрушился на трейлеры с людьми, 13 из которых погибли. Находившиеся на борту отделались лёгкими травмами.
Вертолёт рухнул на трейлеры с людьми
Говорит родственник одного из погибших: «Весь город остался без света, полностью. Было темно, и всё же мы были счастливы. Мы все собирались провести там ночь, но посмотрите, что они наделали. Губернатор обещал помочь нам, но какую помощь мы получили? Вот такая вот помощь».
Инцидент произошёл возле города Пинотепа-Насиональ, где, как и во многих других местах, после произошедшего в пятницу землетрясения жители остались без электричества. Многие, ожидая новых толчков, боялись оставаться в домах и поэтому выехали ночевать в поле.