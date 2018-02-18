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Латвия

Главу Центробанка подозревают в коррупции?

Илмар Римшевич задержан в рамках расследования антикоррупционного бюро.

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Главу Центробанка подозревают в коррупции?

Главу Центробанка подозревают в коррупции?
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В Латвии задержан глава Центробанка страны Илмар Римшевич в рамках расследования, которое проводит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Его сотрудники провели обыски в доме и в рабочем кабинете Римшевича - сообщают местные СМИ.

На время следствия президент ЦБ должен сложить свои полномочия - заявила министр финансов республики. Чтобы обсудить ситуацию, экстренное заседание в понедельник проведет Кабинет министров страны.

Причины задержания Римшевича не уточняются.

Известно лишь, что антикоррупционное бюро начало проверку информации, опубликованной Минфином США, о том, что латвийский банк ABLV причастен к отмыванию денег и нарушению санкционного режима в отношении КНДР.