В Латвии задержан глава Центробанка страны Илмар Римшевич в рамках расследования, которое проводит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Его сотрудники провели обыски в доме и в рабочем кабинете Римшевича - сообщают местные СМИ.
Главу Центробанка подозревают в коррупции?
Илмар Римшевич задержан в рамках расследования антикоррупционного бюро.
Главу Центробанка подозревают в коррупции?
На время следствия президент ЦБ должен сложить свои полномочия - заявила министр финансов республики. Чтобы обсудить ситуацию, экстренное заседание в понедельник проведет Кабинет министров страны.
Причины задержания Римшевича не уточняются.
Известно лишь, что антикоррупционное бюро начало проверку информации, опубликованной Минфином США, о том, что латвийский банк ABLV причастен к отмыванию денег и нарушению санкционного режима в отношении КНДР.