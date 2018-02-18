Косово отмечает десятилетие со дня принятия декларации о независимости.
Десять лет споров о независимости
Косово отмечает 10-летнюю годовщину одностороннего объявления независимости. Косовский лидер заявил о намерении создать вооруженные силы самопровозглашенной республики.
Десять лет споров о независимости
Главные праздничные мероприятия по этому случаю прошли в Приштине. В их числе - военный парад сотрудников сил безопасности, на котором присутствовал косовский лидер и ряд приглашенных иностранных чиновников.
С тех пор, как 17 февраля 2008 года албанцы в одностороннем порядке объявили об отделении автономного края от Сербии, суверенитет Косова признали не многим более ста стран. Но ещё 80 государств – с этим решением не торопятся.
Косовские власти заявили о твердом намерении разрешить проблему неопределенного международного статуса и отсутствия полноценных вооруженных сил самопровозглашённой республики.
«В качестве президента Республики Косово, я заявляю о своем решении создать армию в самом ближайшем времени», - сказал в ходе своего выступления Хашим Тачи - лидер частично признанного
Дальнейшие шаги на пути к интеграции в международное сообщество невозможны без диалога с Белградом – указывают политики в Евросоюзе и пытаются оказать давление на сербское руководство, которое продолжает препятствовать принятию Косова в члены таких организаций, как ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.
«Прежде чем присоединиться к Организации Объединенных Наций, Косово должно заключить соответствующее соглашение с Сербией. А чтобы это произошло, мы должны найти компромиссное решение», - заявил недавно сербский президент Александр Вучич.