Десять лет споров о независимости

Главные праздничные мероприятия по этому случаю прошли в Приштине. В их числе - военный парад сотрудников сил безопасности, на котором присутствовал косовский лидер и ряд приглашенных иностранных чиновников.

REUTERS/Hazir Reka

С тех пор, как 17 февраля 2008 года албанцы в одностороннем порядке объявили об отделении автономного края от Сербии, суверенитет Косова признали не многим более ста стран. Но ещё 80 государств – с этим решением не торопятся.

Косовские власти заявили о твердом намерении разрешить проблему неопределенного международного статуса и отсутствия полноценных вооруженных сил самопровозглашённой республики.

REUTERS/Hazir Reka

«В качестве президента Республики Косово, я заявляю о своем решении создать армию в самом ближайшем времени», - сказал в ходе своего выступления Хашим Тачи - лидер частично признанного

Дальнейшие шаги на пути к интеграции в международное сообщество невозможны без диалога с Белградом – указывают политики в Евросоюзе и пытаются оказать давление на сербское руководство, которое продолжает препятствовать принятию Косова в члены таких организаций, как ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

REUTERS/Ognen Teofilovski

«Прежде чем присоединиться к Организации Объединенных Наций, Косово должно заключить соответствующее соглашение с Сербией. А чтобы это произошло, мы должны найти компромиссное решение», - заявил недавно сербский президент Александр Вучич.