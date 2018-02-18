В Иране потерпел крушение самолёт авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж. Все 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа на его борту погибли.
Крушение самолета в Иране
В Иране потерпел крушение самолёт авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж.
Крушение самолета в Иране
Катастрофа произошла в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Лайнер ATR-72 , пропал с радаров спустя примерно 50 минут после взлета. Сообщается, что самолет разбился, врезавшись в гору. В авиакомпании заявили о неблагоприятных погодных условиях, при которых проходил полет. По данным местных СМИ, меньше месяца назад самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за технических проблем.
Причины катастрофы выясняются.