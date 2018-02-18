Глава МИД Ирана: "Никто не будет доверять США"

На Мюнхенской конференции по безопасности иранскому министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу пришлось отвечать на критику Израиля и США. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в использовании Сирии в качестве плацдарма для усиления своего влияния в регионе. Однако Зариф заявил, что его страна не стремится к гегемонии в Персидском заливе, а Нетаньяху пытается создать "впечатление кризиса":

"На протяжении многих лет Израиль нападал на Сирию, Ливан, почти безнаказанно. И вот теперь, когда сирийцы впервые лет за тридцать смогли сбить один из израильских самолетов, начались разговоры, а все потому что рухнул миф о непобедимости Израиля и израильских военных, и теперь они пытаются это исправить", - считает Мохаммад Джавад Зариф.

Ситуация обострилась на прошлой неделе. Сначала Израиль в своем небе сбил, как утверждается, вторгшийся из Сирии иранский беспилотник. Затем сирийские ПВО уничтожили израильский истребитель.

Доказательства Нетаньяху привез в Мюнхен: "Посмотрите, это часть иранского дрона, или то, что от него осталось. Я решил привезти ее сюда, чтобы вы могли увидеть ее своими глазами".

С одной стороны - Израиль, с другой - США. Ядерное соглашение 2015 года с Ираном Дональд Трамп назвал "худшей сделкой в истории" и хочет из него выйти. Зафир уверен, что это дискредитирует США: "Если эта администрация нарушит обязательства, взятые на себя США - не коткретным лицом, а американским правительством от лица государства - тогда никто в будущем не будет доверять подписание соглашений ни одному правительству США, включая президента Трампа, потому что у следущий администрации будут развязаны руки. Они могут легко нарушить любую договоренность".

Для Дональда Трампа, Тегеран - враг номер один в регионе, "главный спонсор терроризма" и любезничать с иранскими властями он не намерен.