Во Флориде требуют ужесточения контроля над оборотом оружия

Сотни людей пришли в субботу на митинг в Форт-Лодердейле, штат Флорида, чтобы потребовать ужесточения контроля за оборотом оружия в США. Акция началась с минуты молчания, которой собравшиеся почтили память 17 человек, погибших 14-го февраля при стрельбе в расположенной поблизости школе. Люди возмущены тем, что стрелок смог приобрести винтовку легальным образом.

«Я здесь, потому что боюсь ходить в школу, ведь это произошло совсем близко от дома, и я знаю многих пострадавших, – говорит одна из участниц митинга. – И потому что всему есть предел».

На встрече со студентами, пережившими нападение, журналист попросил поднять руки тех, кто считает, что, в отличие от того, что было 10 лет назад, стрельба в школе стала сейчас восприниматься почти как что-то обыденное.

«Люди должны понять, что нужно действовать, чтобы такого больше не происходило. Видя это в выпуске новостей, вы говорите: "Это не мой ребёнок и не моя проблема", но если однажды такое произойдёт с вашим ребёнком? Что, если его однажды застрелят? Лишь тогда вы, наконец, поймёте, что пора что-то делать? Или мы просто отмахнёмся от этого, а всё больше и больше детей будут гибнуть?»

В тот же самый день всего в 50-ти милях отсюда прошла оружейная выставка. Среди экспонатов здесь демонстрировалась та же модель винтовки, из которой тремя днями ранее были расстреляны 17 человек в школе Паркленда. Организаторы выставки заявили, что не считают её проведение неуважением к пострадавшим, поскольку она была запланирована на эти даты уже давно.