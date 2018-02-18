Масленица в Москве

В воскресенье в Москве был последний день празднования Масленицы. Парк "Коломенское" подготовил необычную программу. Гости музея-заповедника смотрели театрализованную программу «Прощание с Масленицей», пели с фольклорными коллективами народные песни и частушки, водили хороводы, ели традиционные блины. Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы. С 9 по 18 февраля представления и ярмарки проходили по всему городу - на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы.