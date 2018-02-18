Стрельба в Кизляре

Преступник открыл стрельбу по прихожанам у православного храма в дагестанском Кизляре. По меньшей мере погибли пять человек, еще четверо получили огнестрельные ранения. Нападавший ликвидирован, уголовное дело расследуется по статье"Умышленное убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. Преступление осудили представители Русской православной церкви, а так же дагестанского муфтията. Власти Дагестана обещают помощь семьямпогибших и пострадавших.