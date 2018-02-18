Порядок в Рио-де-Жанейро обеспечит армия

Контроль за порядком в бразильском штате Рио-де-Жанейро будут осуществлять военные. Такое распоряжение подписал президент страны Мишел Темер, пообещав искоренить здесь таким образом преступность. Несмотря на все меры, принимавшиеся до сих пор властями, уровень преступности в этом регионе продолжал расти. В частности, за последний год число убийств здесь увеличилось на 6%.