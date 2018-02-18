Контроль за порядком в бразильском штате Рио-де-Жанейро будут осуществлять военные. Такое распоряжение подписал президент страны Мишел Темер, пообещав искоренить здесь таким образом преступность. Несмотря на все меры, принимавшиеся до сих пор властями, уровень преступности в этом регионе продолжал расти. В частности, за последний год число убийств здесь увеличилось на 6%.
Порядок в Рио-де-Жанейро обеспечит армия
Следить за порядком в бразильском штате Рио-де-Жанейро будет армия. Такое распоряжение подписал президент Бразилии Мишел Темер, пообещав искоренить здесь таким образом преступность.
Порядок в Рио-де-Жанейро обеспечит армия
«Когда здесь дела идут плохо, подобная тенденция возникает и в других штатах, а мы не хотим, чтобы это происходило, – заявил Темер. – Принимая жёсткие меры, мы защищаем наиболее уязвимых жителей Рио-де-Жанейро».
В стране, где многие до сих пор помнят военную диктатуру, установившуюся в 1964 году на 20 лет, не все приветствовали такое решение:
– Нам следует предельно внимательно следить за использованием армии, поскольку грань между злоупотреблением властью и обеспечением общественного порядка весьма тонка. Важно, чтобы преобладали свобода и демократия.
– Нам едва ли есть, что на это возразить. Даже губернатор Рио-де-Жанейро не смог оспорить решение президента задействовать военных. Ведь уровень насилия стал уже совершенно неприемлемым.
В ходе прошедшего недавно в Рио-де-Жанейро знаменитого карнавала, на который традиционно съезжаются туристы со всего мира, было отмечено большое количество ограблений, несмотря на усилия 17 тысяч полицейских. При этом многие участники карнавала выбрали костюмы, выражающие их неприятие политики Темера.