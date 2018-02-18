Мировая премьера картины Алексея Германа-младшего "Довлатов" состоялась в немецкой столице. Лента, повествующая о шести днях ленинградской жизни знаменитого писателя, включена в основной конкурс Берлинского кинофестиваля и уже получила высокие оценки кинокритиков.
Мировая премьера "Довлатова"
Фильм Алексея Германа-младшего, включённый в основной конкурс Берлинского кинофестиваля, показан в немецкой столице.
Мировая премьера "Довлатова"
"Мы хотели сделать фильм о тех писателях, художниках, которых мы любим, на которых воспитывались. Это было очень важно для нас", - говорит Алексей Герман-младший.
На смотре фильм представили исполнители главных ролей - Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Данила Козловский и воплотивший на экране образ самого Довлатова сербский актёр Милан Марич.
Получит ли фильм российского режиссёра главный приз 68-го Берлинале? Об этом станет известно 24 февраля.
Согласно рейтингу, журнала Screen, составленного на основе отзывов критиков из разных стран, "Довлатов" занимает второе место среди картин, включённых в основной конкурс, уступая лишь "Острову собак" Уэса Андерсона.