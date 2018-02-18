В Берлине полиция разогнала манифестантов, собравшихся протестовать против марша ультраправых, организованного партией «Альтернатива для Германии» в субботу. Блюстители порядка задержали нескольких человек, пытавшихся преградить дорогу шествию националистов, когда их колонна двигалась через район Кройцберг, где живут преимущественно сторонники левых движений.
Манифестации в Берлине
Берлинская полиция разогнала вышедших протестовать против марша ультраправых, организованного партией «Альтернатива для Германии».
Манифестации в Берлине
Участники демонстрации «Альтернативы для Германии» несли плакаты с лозунгами «Остановим исламизацию» и «Борьба за права женщин». Полиции пришлось применить силу против протестующих, чтобы ультраправые смогли проследовать по согласованному заранее маршруту. Местные жители вышли на улицу, чтобы доступными средствами выразить своё несогласие с идеями ультраправых.