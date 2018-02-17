В пятницу по всему миру от Гонконга до Дубая встречали Китайский Новый год или Праздник весны. Его символом стала Огненная собака. Наряду с застольем в кругу семьи, китайцы также непременно выходят на уличные гуляния и концерты. Ни одно шоу не обходится без традиционного танца дракона. Считается, что он приносит удачу.
Наступил Китайский Новый год
Празднования Китайского Нового года - от Гонконга до Дубая
Наступил Китайский Новый год
Другой приметой Китайского Нового года являются фейерверки и петарды. Согласно легенде, они должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью мир и счастье.
Красный цвет - еще одна традиция китайского праздника. По древнему мифу, в начале каждого года китайцы спасаются от голодного чудовища, который приходит за их запасами. Но однажды он, якобы, испугался ребенка, одетого в красное. С тех пор этот цвет сопровождает торжества.
В Тибете Праздник весны в этом году совпал с Лосаром. Поводов для обедов, танцев и гуляний оказалось вдвое больше.
Дубай остается одним из самых популярных туристических направлений в дни празднования Китайского Нового года. Тысячи туристов приезжают посмотреть на лазерное шоу, которым славится крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. Оно продлится до 21 февраля, потому что новый год китайцы отмечают две недели.