Наступил Китайский Новый год

В пятницу по всему миру от Гонконга до Дубая встречали Китайский Новый год или Праздник весны. Его символом стала Огненная собака. Наряду с застольем в кругу семьи, китайцы также непременно выходят на уличные гуляния и концерты. Ни одно шоу не обходится без традиционного танца дракона. Считается, что он приносит удачу.