Президент США Дональд Трамп побывал в пятницу во Флориде, где посетил в больнице Broward Health North пострадавших во время стрельбы в школе города Паркленд. В поездке президента сопровождала его супруга Меланья. Побеседовав с ранеными, Трамп встретился и с врачами, которых поблагодарил за высокий профессионализм, а также высоко отозвался о работе спасателей, прибывших к месту происшествия уже через 20 минут. Ранее президент заявил, что приоритетной задачей его администрации станет «повышение безопасности в школах»
Трамп встретился с пострадавшими из Паркленда
Президент США Дональд Трамп навестил в больнице раненых во время стрельбы в школе Паркленда. В тот же день прошли похороны погибших.
Трамп встретился с пострадавшими из Паркленда
– Вы говорили с пострадавшими?
– Да, я говорил с ними. Очень жаль, что такое могло произойти, но врачи, медсёстры, работники больницы, экстренные службы и органы правопорядка продемонстрировали высочайший уровень.
В тот же день во Флориде прошли первые похороны погибших. Траурные мероприятия проводятся и по всей стране. По распоряжению президента, до понедельника будет приспущен флаг над Белым домом и правительственными зданиями. Жертвами стрельбы в школе Паркленда стали 17 человек, ещё 14 попали в больницу с ранениями.