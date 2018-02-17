Трамп встретился с пострадавшими из Паркленда

Президент США Дональд Трамп побывал в пятницу во Флориде, где посетил в больнице Broward Health North пострадавших во время стрельбы в школе города Паркленд. В поездке президента сопровождала его супруга Меланья. Побеседовав с ранеными, Трамп встретился и с врачами, которых поблагодарил за высокий профессионализм, а также высоко отозвался о работе спасателей, прибывших к месту происшествия уже через 20 минут. Ранее президент заявил, что приоритетной задачей его администрации станет «повышение безопасности в школах»