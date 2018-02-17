Лавров требует фактов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь опроверг обвинения во вмешательстве Москвы в американскую президентскую кампанию 2016 года. Накануне власти США предъявили по данному делу официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России. Среди них - бизнесмен Евгений Пригожин, а также компания "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".

"У меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно все, что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления. Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради Бога, за не очень дипломатичное выражение", - заявил Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В американском Минюсте заявили, что вмешательство Москвы в политическую систему США началось еще в 2014 году и не повлияло на исход президентской гонки.

В своем Twitter американский лидер Дональд Трамп новым данным обрадовался:

"Россия начала свою кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду бороться за пост президента. На результаты выборов данное вмешательство не повлияло. Кампания Трампа была честной, сговора не было!".

Ранее в СМИ многократно появлялась информация о контактах членов его предвыборного штаба с российскими чиновниками и бизнесменами. Конгресс США ведет независимое расследование данных фактов.