На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане чешская горнолыжница Эстер Ледецкая выиграла золотую медаль в супергигантском слаломе. Её результат – одна минута и 21,11 секунды. Всего на одну сотую секунды отстала от неё австрийка Анна Файт, занявшая второе место в соревнованиях.
Олимпийские медалисты: день 9-й
Чешская горнолыжница Эстер Ледецкая выиграла золотую медаль в супергигантском слаломе. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото в мужском одиночном фигурном катании.
Олимпийские медалисты: день 9-й
Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото в мужском одиночном фигурном катании, став теперь двукратным олимпийским чемпионом. Его награда стала 1000-й золотой медалью в истории зимних олимпийских игр. На втором месте – его соотечественник Сёма Уно.
Фристайлистка Сара Хоффлин из Швейцарии стала победительницей в слоупстайле. Двадцати семи летняя спортсменка показала лучший результат, набрав 91,2 балла. Серебряную медаль получила её соотечественница Матильде Гремо, а третье место заняла британка Изабель Эткин.