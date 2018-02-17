На Олимпийских играх в Пхенчхане словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина безупречно провела гонку с массовым стартом, завоевав золотую медаль. Серебро взяла Дарья Домрачева из сборной Белоруссии. Бронза – у норвежки Тириль Экхофф.
Олимпийское золото
Неожиданные победы и тысячная золотая медаль на Олимпиаде
Олимпийское золото
В горнолыжном супергиганте - сенсация: победила чемпионка мира по сноуборду из Чехии Эстер Ледецка. Звезда горных лыж, американка Линдси Вонн пришла к финишу лишь шестой. Спортсменка не исключила, что это ее последние олимпийские игры.
Тысячная золотая медаль Олимпийских игр досталась японскому фигуристу Юдзуру Ханю. В его карьере это второе золото. Серебро выиграл еще один японец Сома Уно. Бронза - у испанца Хавьера Фернандеса
В прыжках с трамплина золото завоевал польский лыжник Камил Стох. Всего на счету поляка теперь три золотые медали на Олимпийских играх.