Срочная новость

Срочная новость

Южная Корея

Олимпийское золото

Неожиданные победы и тысячная золотая медаль на Олимпиаде

Сейчас воспроизводится:

Олимпийское золото

Олимпийское золото
Размер текста Aa Aa

На Олимпийских играх в Пхенчхане словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина безупречно провела гонку с массовым стартом, завоевав золотую медаль. Серебро взяла Дарья Домрачева из сборной Белоруссии. Бронза – у норвежки Тириль Экхофф.

В горнолыжном супергиганте - сенсация: победила чемпионка мира по сноуборду из Чехии Эстер Ледецка. Звезда горных лыж, американка Линдси Вонн пришла к финишу лишь шестой. Спортсменка не исключила, что это ее последние олимпийские игры.

Тысячная золотая медаль Олимпийских игр досталась японскому фигуристу Юдзуру Ханю. В его карьере это второе золото. Серебро выиграл еще один японец Сома Уно. Бронза - у испанца Хавьера Фернандеса

В прыжках с трамплина золото завоевал польский лыжник Камил Стох. Всего на счету поляка теперь три золотые медали на Олимпийских играх.

Больше по теме