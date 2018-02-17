"Брексит" в центре обсуждений на Мюнхенской конференции по безопасности. В то время как Лондон предлагает Брюсселю заключить новый договор в данной сфере, который бы действовал после выхода Великобритании из ЕС, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призывает стороны прежде договориться по другим вопросам.
"Брексит" в центре внимания в Мюнхене
Лондон призывает Брюссель заключить новый договор по безопасности, который бы действовал после выхода Великобритании из ЕС
"Брексит" в центре внимания в Мюнхене
"Между нами и Великобританией войны нет. Мы не собираемся мстить Лондону за "брексит". ЕС и Великобритания по-прежнему активно сотрудничают в сфере безопасности. Это партнерство сохранится и в будущем. Нам оно необходимо", -заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
Предполагается, что в рамках нового соглашения Лондон рассчитывает выйти из-под юрисдикции Суда Европейского Союза, но сохранить членство в Европоле.
"Мы покидаем Евросоюз, но остаемся, как и прежде, привержены укреплению европейской безопасности. Ведь это и наша безопасность. Я уже говорила и вновь повторю: мы намерены продолжить сотрудничество в данной сфере", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
До сих пор у Лондона и Европейского союза остаются существенные разногласия, в частности, в отношении будущих торговых связей. Выход Великобритании из ЕС намечен на март 2019 года.