Косачев о НАТО: "Безопасность неделима"

Отношения между НАТО и Россией - один из главных сюжетов второго дня Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу на ее полях состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. На ней обсуждались актуальные вопросы международной и европейской безопасности, в частности, ситуация на Украине и тема размещения миротворцев ООН на востоке страны.

Комментируя позицию НАТО в отношении России, экс-представитель США в альянсе Николас Бёрнс , заявил, что она остается неизменной:

"НАТО укрепляет свои позиции, чтобы сдерживать Россию в Восточной Европе, учитывая незаконные действия русских в Крыму, в Донбассе и в Грузии. И министры обороны НАТО решительно настроены увеличить финансирование. У нас есть войска в Польше и в трех балтийских странах. Я думаю, что в НАТО есть единство позиций: мы должны продолжать санкции в отношении России".

В России, в свою очередь, уверены, что только равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, в том числе и с Москвой, позволит обеспечить мировую безопасность.

"Подход, который считает единственно верным Россия, заключается в том, что безопасность неделима. Она может быть только общей для всех и, соотствественно, сотрудничество в области безопасности не должно разделяться на блоки. Само сохранение НАТО в этом смысле провоцирует новые угрозы, а не преодолевает их, - считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Свое мнение по вопросам безопасности решили выразить и сотни людей, собравшихся в субботу на антивоенную акцию в Мюнхене. Их ответ: "Нет - войнам" и "Да - роспуску НАТО".