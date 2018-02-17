Самопровозглашенная республика Косово отмечает 17 февраля десятилетие отделения от Сербии. Ожидается, что на торжества в Приштине прибудут представители НАТО, а также гости из США, ЕС и соседних стран.
Десятилетие независимости Косова
Самопровозглашенная республика Косово отмечает 17 февраля десятилетие отделения от Сербии
Десятилетие независимости Косова
В этот день косовары вспоминают и сотни жертв кровопролитной войны, предшествовавшей провозглашению независимости в 2008 году.
На сегодняшний день суверенитет Косова признали более 100 государств ООН, при этом, кроме Сербии, его не признают два из пяти постоянных членов Совбеза ООН — Россия и Китай.