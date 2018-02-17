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Косово

Десятилетие независимости Косова

Самопровозглашенная республика Косово отмечает 17 февраля десятилетие отделения от Сербии

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Десятилетие независимости Косова

Десятилетие независимости Косова
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Самопровозглашенная республика Косово отмечает 17 февраля десятилетие отделения от Сербии. Ожидается, что на торжества в Приштине прибудут представители НАТО, а также гости из США, ЕС и соседних стран.

В этот день косовары вспоминают и сотни жертв кровопролитной войны, предшествовавшей провозглашению независимости в 2008 году.

На сегодняшний день суверенитет Косова признали более 100 государств ООН, при этом, кроме Сербии, его не признают два из пяти постоянных членов Совбеза ООН — Россия и Китай.

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