10 лет независимости: безработица и Рита Ора

Самопровозглашенная республика Косово отмечает 17 февраля десятилетие отделения от Сербии. Основные торжества проходят в эти выходные в Приштине. Традиционная музыка и танцы, национальные флаги и фейерверк. Гвоздь праздничной программы - британская певица албанского происхождения Рита Ора.

"Нашей стране пришлось преодолеть много трудностей. Но мы гордимся тем, что в этом году празднуем 10 лет ее независимости", - говорит косоварка Тринья Шкодра.

"Я счастлива. Мы прошли сложный путь, чтобы стать независимыми. И я горжусь своей страной", - признается косоварка Флорина Хюсени.

"В этот день я так счастлив, так счастлив. На праздник приехала и моя девушка из Чехии. Мне больше нечего желать", - говорит косовар Самет Гаши.

В то же время, у Косова по-прежнему немало проблем. Самопровозглашенная республика остается одним из беднейших регионов Европы. Уровень безработицы здесь превышает 30%.

"Радость и веселье царят в Приштине по случаю десятилетия независимости. Но Косово как отдельное государства до сих пор не признают этнические сербы, проживающие на севере страны, и Белград. Сегодняшняя дата вызывает у них совсем другие эмоции", - отмечает Йорген Самсо, корреспондент "Евроньюс".