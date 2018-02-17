В итальянском городе Болонья на площади Гальвани в пятницу прошли выступления антифашистов, которые вылились в стычки с полицией. 10 студентов и два полицейских получили ранения. По данным СМИ, первоначально в акции приняли участие около 100 человек, но после начала беспорядков число манифестантов увеличилось до 1000.
Полиция разогнала антифашистов
В Италии полиция применила силу для разгона манифестации антифашистов. Собравшиеся протестовали против предвыборного митинга ультраправых.
Полиция разогнала антифашистов
Манифестация состоялась в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране через две недели. Собравшиеся протестовали против намеченного митинга Роберто Фиоре, лидера ультраправой организации «Новая сила».
В коалиции левых сил «Свободные и равные» выразил возмущение тем, что полиция применила силу для разгона антифашистов. Сторонники левых движений обеспокоены ростом популярности в стране националистических партий.