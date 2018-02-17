Иран угрожает США

В рамках своего визита в Индию президент Ирана Хассан Роухани провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы двух стран договорились о расширении сотрудничества в области торговли и энергетики, а также по частичной аренде иранского порта Чабахар, который для Индии является воротами на региональные рынки. Однако развитие этих отношений осложняет позиция США и президента Дональда Трампа к политике Тегерана.

"После подписания соглашения это смехотворный торг...Человек, который на самом деле является бизнесменом и всегда торговался в своей деловой жизни, думает, что в политике происходит то же самое, что эти два мира похожи. Если США нарушат это соглашение - я не хочу громогласных заявлений и не хочу бросать слова на ветер - я просто хочу сказать здесь публично под запись - "Америка пожалеет о своем решении", - заявил Хасса Роухани

В июле 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников приняли совместный план действий, выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее санкции. Нынешняя американская администрация жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.