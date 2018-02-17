Первый визит ВПП в Дейр-эз-Зор

На этой неделе специалисты Всемирной продовольственной программы ООН прибыли со спецмиссией в сирийский Дейр-эз-Зор. Их задача - оценить разрушения и подготовить отчет об условиях жизни в этом городе, который три с половиной года находился под контролем террористической группировки "Исламское государство". Несмотря на то, что город был освобожден осенью прошлого года, миссия стала возможна только сейчас, после того, как дороги были разминированы.

Али - отец двух детей. В разрушенных домах он ищет металлолом, продает его на рынке и это его основной доход. "Мы делимся друг с другом продуктами и деньгами . Во время осады мы не ели, чтобы накормить наших детей".

С апреля 2016 по август 2017 в Сирии было осуществлено более трехсот сбросов гуманитарной помощи с воздуха. Сейчас продукты доставляют наземным путем, однако о достатке говорить не приходится.

На улице, длинной в полтора километра, лавки с продуктами и бытовыми товарами, которые торговцы привозят в Дейр-эз-Зор из Дамаска. Это единственный рынок в городе, где проживают более 100 тыс. человек.

"Мы жили под обстрелами, - рассказывает 12-летняя Баяна. - Ели совсем мало, электричества практически не было, воды не хватало. Мы получали пайки от Сирийского арабского Красного Полумесяца и из этих продуктов мама что-то готовила нам".

В военных зонах в Сирии сотни тысяч людей страдают от недоедания и нехватки медицинской помощи. Представители ООН призывают немедленно объявить гуманитарную паузу на всей территории страны, по крайней мере, на один месяц, чтобы доставить уже подготовленную помощь.