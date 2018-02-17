Группа исследователей "Гринпис" на судне Arctic Sunrise продолжает свое трехмесячное плаванье в водах Южного океана.
"Гринпис" готовит заповедник в Антарктике
Группа исследователей "Гринпис" на судне Arctic Sunrise продолжает свое трехмесячное плаванье в водах Южного океана.
"Гринпис" готовит заповедник в Антарктике
В задачу экипажа входит сбор данных о влиянии на дикую природу климатических изменений, загрязнения окружающей среды и чрезмерного вылова рыбы. Цель - создание в Море Уэдделла морского заповедника.
"На протяжении всей истории, открывая новые места на планете, люди использовали их без меры. Сегодня так же поступают представители рыбной промышленности. Антарктике наносится непоправимый вред. Компании стараются получить как можно больше прибыли от вылова рыбы в этих водах. Заодно в сети попадает и криль - мелкие планктонные ракообразные, а ведь это основной корм рыбы", - говорит активист "Гринпис" Уилл МакКаллум.
Исследователи рассчитывают, что площадь будущей охраняемой зоны составит 1,8 млн кв. км. Она станет самой крупной из ныне ссуществующих на Земле. При поддержке Евросоюза, включение пункта о создании заповедника в Конвенцию о сохранении морских живых ресурсов Антарктики обсудят в ходе конференции в Австралии в октябре.