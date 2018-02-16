Задержанный в Турции около года назад журналист немецкой газеты "Вельт" Дениз Юджель отпущен на свободу. Об этом сообщило в пятницу само издание, в котором он работал, отметив что журналист освобожден лишь на время судебного процесса.
Немецкий журналист Дениз Юджель вышел на свободу
Корреспондент немецкой газеты "Вельт" провёл почти год в турецкой тюрьме.
Немецкий журналист Дениз Юджель вышел на свободу
Юджель, имеющий и немецкое, и турецкое гражданство, был арестован в Турции в середине февраля 2017-ого. Его подозревают в участии в террористической организации.
Сообщается, что по выдвинутым обвинениям журналисту грозит до 18 лет тюрьмы.
"Суды очень заняты. Задержка в рассмотрении дел связанна с нагрузкой в работе судей. Я надеюсь, что слушания по этому делу состоятся в ближайшее время", - заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым, к которому с требованием освободить журналиста накануне обратилась канцлер Германии Ангель Меркель.
Арест Дениза Юджеля и ряда других немецких граждан в Турции привел к деградации отношений между Анкарой и Берлином.
С июля 2016 года, когда в Турции была совершена попытка госпереворота, в стране были задержаны около 30 граждан ФРГ.