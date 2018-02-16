У Соединенных Штатов и Турции одни и те же цели в Сирии – борьба с группировкой "Исламское государство", возвращение стабильности и обеспечение независимости и единства Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны также договорились разработать механизм, который поможет двум государствам нормализовать отношения, добавил Чавушоглу.
"У США и Турции одни цели в Сирии"
Рекс Тиллерсон: "У Соединенных Штатов и Турции одни и те же цели в Сирии – борьба с группировкой "Исламское государство", возвращение стабильности и обеспечение независимости и единства Сирии".
"У США и Турции одни цели в Сирии"
Днем ранее Тиллерсон встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики провели за закрытыми дверями более трех с половиной часов. В нарушение дипломатического протокола переговоры прошли без переводчика и стенографиста, о чем сообщили американские СМИ. Правда, все же Эрдоган и Тиллерсон были не одни. Обязанности переводчика исполнял Чавушоглу.