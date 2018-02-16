"Информационная война" по-русски

Власти США обвиняют 13 граждан России и три российские компании во вмешательстве в американские выборы. Как сообщили в Минюсте США в пятницу, речь идет главным образом о сотрудниках расположенной в Санкт-Петербурге компании "Агентство интернет-исследований", а также предпринимателе Евгении Пригожине, который финансировал эту деятельность.

"Все обвиняемые вели так называемую "информационную войну" против Соединенных Штатов. Их целью было распространение недоверия к кандидатам и американской политической системе в целом", - заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

В обвинительном заключении против россиян отмечается, что еще с 2014 года они пытались вмешиваться в политические процессы в США.

По версии американских властей, для этого использовались аккаунты в соцсетях, открытые под вымышленными именами, а также различные интернет-платформы. Через них распространялась дискредитирующая информации о кандидатах, главным образом Хиллари Клинтон, но также других участниках предвыборной гонки.

Россия, как и прежде, отвергает все обвинения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" назвала обвинения абсурдными и усомнилась в том, что столь малая группа людей действительно могла каким-либо образом повлиять на выборы в США.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность".

Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.