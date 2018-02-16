За кибератакой с применением вируса Petya стоит Москва. Белый дом опубликовал заявление, в котором обвинил российских военных в организации цитата "самой разрушительной и дорогостоящей кибератаки в истории".
Белый Дом: Petya - дело рук Москвы
Власти США и Великобритании обвинили российских военных в организации кибератаки с применением вируса Petya.
Белый Дом: Petya - дело рук Москвы
"Она была частью плана Кремля по дестабилизации Украины и наиболее явно продемонстрировала вовлеченность России в продожающийся конфликт", - говорится в заявлении.
Ранее аналогичные обвинения выдвинул британский МИД, заявив, что "приоритетными целями кибератаки были финансовый, энергетический и госсекторы Украины. Ввиду отсутствия регуляторов, вирус распространился дальше, затронув компании по всей Европе, в том числе - в России".
В июне прошлого года вирус-вымогатель под названием Petya заблокировал доступ к информации сотням организаций и предпритий целого ряда стран в том числе аэропортам, банкам, правительственным учреждениям, требуя за разблокировку выкуп. Вирусом были поражены тысячи компьютеров по всему миру. Ущерб от кибератаки оценили миллиардами долларов. Пострадали и российские компании "Роснефть" и "Евраз".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков категорически отверг причастность Москвы к кибератаке, назвав обвинения МИД Великобритании "беспочвенными" и "бездоказательными".