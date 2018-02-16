Власти Венгрии призывают Украину воздержаться от реализации закона об образовании, и рассчитывают, что НАТО и ЕС повлияют на Киев. Об этом заявил глава кабинета премьер-министра страны Янош Лазар: «Мы ожидаем, что НАТО, институты Евросоюза и Венецианская комиссия объяснят Украине, что созданная ими незаконная ситуация, противоречит принципам и правилам Европейского Союза».
Венгрия призвала НАТО повлиять на Украину
Венгрия призывает Украину воздержаться от реализации закона об образовании, и просит НАТО и ЕС повлиять на Киев.
Венгрия призвала НАТО повлиять на Украину
Со своей стороны, руководство НАТО призвало Украину и Венгрию разрешить возникшие разногласия, которые привели к тому, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украины – НАТО на уровне министров обороны, которое планировалось провести на этой неделе.
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что его страна требует согласования украинского закона об образовании с закарпатскими венграми.
В среду кабинет министров Украины одобрил соответствующий законопроект, который существенно ограничивает возможность обучения в стране на других языках, кроме украинского.