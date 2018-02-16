Верховный суд РФ отказал Ксении Собчак

Верховный суд России отказал в иске Ксении Собчак, которая требовала отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента.

Решение было вынесено в пятницу и оно было ожидаемым, поскольку позиция Генпрокуратуры и ЦИК по вопросу выдвижения Путина уже давно определена и известна. Однако Собчак заявила, что будет обжаловать вердикт Верховного суда.

Против всех

Собчак считает неправомерным участие Путина в выборах, поскольку он занимал пост президента в общей сложности уже три раза.

В этой связи она заявила: "Столь длительное нахождение одного человека на посту Президента является неправильным, вредит долгосрочным интересам России, препятствует ее нормальному политическому развитию и противоречит требованиям ее Конституции".

Что же думают по поводу демарша Собчак и ее кампании "Против всех" другие оппоненты Путина?

Михаил Ходорковский

Ксения Собчак должна показать, является ли она тем символом, проголосовав за который можно подать очень точный политический сигнал. Пока это не очевидно, - считает Михаил Ходорковский.

Поэтому я не знаю, буду ли я голосовать за Ксению Собчак или просто перечеркну бюллетень и напишу: Путин надоел!

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо действующего президента Владимира Путина к ним допущены еще 7 кандидатов.