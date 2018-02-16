Николас Круз, задержанный накануне на месте предполагаемого преступления по подозрению в расстреле 17 человек, признал себя виновным.
"Школьный стрелок" Николас Круз признал себя виновным
Первое появление в суде и первые выводы следствия: Николас Круз, расстрелявший в школе 17 человек, приобрел автоматическую винтовку легально.
"Школьный стрелок" Николас Круз признал себя виновным
Следствие из юрисдикции штата переведено в федеральную и поручено ФБР. Было сообщено, что огнестрельное оружие, которое Круз использовал, было приобретено им законным путем. Изучение аккаунтов Круза в социальных медиа снабдило следствие первыми выводами.
Как говорит сотрудник ФБР Роберт Ласки, "имелся некий комментарий, который ему приписывают, на портале YTube, он звучит так: "Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком". Мы провели всестороннюю проверку того, кто мог разместить этот комментарий, и утверждать, что он написан был Крузом, мы не можем".
Также ФБР установило, что связи между Крузом и националистической группировкой, выступающей за превосходство белой расы, не существует. Стрельба в школе произошла 14 февраля. Бывший ученик Николас Круз, исключенный за нарушение дисциплины, открыл огонь из автоматической винтовки. В результате стрельбы погибли 17 человек, не менее 20 получили ранения.