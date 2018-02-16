Во Флориде поминают погибших

Поминальная служба под открытым небом прошла в Паркленде, где в школе были расстреляны 17 человек и не менее 20 ранены. Была возведена импровизированная "стена доброты", на которой желающие могли оставить слова прощания с погибшими и выразить сочувствие семьям, в которых произошла беда.

По мнению этой девушки, "Всё это кажется нереальным... Наша школа, в которую мы приходим каждый день!.. В случившееся невозможно поверить".

Один из родителей полагает, что "школа, в которую мы ежедневно отправляем наших детей, должна быть абсолютно безопасна. Мы не должны беспокоиться о том, что там что-то ужасное может с ними случиться".

Многие говорили о том, что следует пересмотреть правила, которые позволяют свободно покупать на легальных основаниях автоматическое оружие. Один из тех, кто высказал это мнение - Роберт Ранси, руководитель управления образования округа, где находится школа. Он полагает, что "наступил момент, когда нам нужен здравый смысл в правилах, касающихся хождения оружия в стране".

По окончании службы были отпущены воздушные шары, символизирующие уход тех, кто стал жертвой "школьного стрелка" Николаса Круза.