Специалисты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали данные речевого самописца лайнера АН-148.
"Ругались, пока самолет не врезался в землю..."
Расшифрован речевой самописец разбившегося АН-148. Из данных короткой записи следует, что обогрев приемников полного давления, и пилоты не получали верной информации о скорости воздушного судна во время его взлета.
"Ругались, пока самолет не врезался в землю..."
О деталях содержащегося в расшифровке, сообщил "Коммерсант".
Согласно источникам издания, запись оказалась короткой. Перед вылетом пилоты изучали карту, приводили в действие и проверяли работу приборов. Судя по репликам, обогрев приёмников полного давления, с которых получают сведения датчики скорости, включены не были. Информация, по мнению собеседника издания, говорит о том, что пилоты не поняли причину искаженных показаний и поэтому не могли справиться с критической ситуацией.
Ругаясь, они пытались увеличить скорость, наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью, как сообщил собеседник издания, происходит уже под нечленораздельные крики.
Версия о том, что экипаж не располагал объективными данными об истинной скорости самолета, чуть раньше была высказана экспертами Межгосударственного авиационного комитета на основе данных, полученных после расшифровки параметрического самописца. В крушении самолета 11-го февраля погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.