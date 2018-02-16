Сколько людей живут на улицах Парижа? Ответить на этот вопрос решили власти французской столицы. Для подсчета в ночь на пятницу были привлечены более тысячи семисот добровольцев. Волонтерам предстояло не только выяснить, сколько в Париже бездомных, но и узнать, есть ли у этих людей еда, одежда и возможность принять душ.
Власти Парижа посчитали бездомных
Определить точную цифру власти города захотели после того, как госсекретарь при Министерстве регионального развития Жюльен Денорманди заявил, что на улицах Парижа ночуют не более 50 бездомных.
Власти Парижа посчитали бездомных
Результаты опроса станут известны на следующей неделе.
Определить точную цифру власти города захотели после того, как в конце января Госсекретарь при Министре регионального развития Жюльен Денорманди заявил, что на улицах Парижа ночуют не более 50 бездомных. Слова политика вызвали широкую полемику в обществе.