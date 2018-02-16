Австралия присоединилась к празднованию "лунного" Нового года
Австралия присоединилась к празднованию Нового года по лунному календарю.
По случаю праздника знаменитый Харбор-Бридж в Сиднее окрасился в ярко красный цвет, а у здания Сиднейского оперного театра прошло красочное представление.
Артисты выступили под присмотром гигантской Жёлтой Земляной Собаки, которая является символом Нового года по восточному календарю.
Как отметила мэр Сиднея Кловер Мур, в минувшем году празднование привлекло около 1,4 млн. человек. Она выразила надежду, что на этот раз цифра будет еще выше.
По всему городу в ближайшие две недели пройдут порядка 80 тематических мероприятий, в том числе традиционные гонки на лодках-драконах.