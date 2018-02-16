Дирижабль и сила ног

Теперь, чтобы поднять дирижабль в воздух, достаточно силы ног. Усовершенствованный" летательный аппарат представил француз Стефан Руссон. В пятницу он испытал свой "дирижабль" в городке Вильфранш-сюр-Мер. Аппарат состоит из конструкции, похожей на велосипед, двух пропеллеров и огромного шара, наполненного гелием.

Цель Руссона - пролететь над Средиземным морем от Ниццы до коммуны Кальви на Корсике. Претворить мечту в жизнь он хочет уже в сентябре или октябре этого года. Задача очень непростая: по признанию воздухоплавателя, малейшее изменение температуры воздуха или направления и силы ветра могут привести к катастрофе.

В 2008 году Руссон попытался пересечь Ла-Манш, но тогда за восемь часов ему удалось пролететь всего 35 километров.