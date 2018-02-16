В магазин за продуктами - на санках
Для одних - зимняя забава, для других - средство передвижения.
Жители поселка Тумботино Нижегородской области нашли экологичную альтернативу общественному и личному транспорту. Они ездят за покупками, добираются до работы и отвозят детей в детсады на... санках.
Здесь их называют "финками". По легенде, сани, которые представляют собой нечто вроде стула на полозьях, появились в поселке более полувека назад - их привезли в качестве трофея с мест сражений Второй мировой войны из Финляндии.
Опыт скандинавов в изготовлении саней переняли местные мастера. Сегодня в некоторых магазинах Тумботино есть даже специальные парковки для "финок". А еще здесь проходят гоночные соревнования для разных возрастных категорий.