Друзья человека, помощники, а еще настоящие модели. Показ мод с участием собак прошел в столице Филиппин Маниле по случаю наступления лунного Нового года. По подиуму прошлись более 50 животных. В основном все питомцы были одеты в традиционные наряды.
Собачий показ мод
В Маниле по случаю наступления Нового года по лунному календарю прошел собачий показ мод.
Собачий показ мод
Прошлый год был годом Огненного Петуха, а этот - год Земляной Собаки, так что большинство участников шоу отдали предпочтение красному и желтому цветам.
"Наступает год Собаки, а потому этим животным в ближайшие двенадцать месяцев будет сопутствовать удача. Но владельцам собак везет каждую минуту, ведь рядом с ними есть питомцы, которые их любят", - говорит один из организаторов показа.