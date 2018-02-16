Мюнхенская конференция по безопасности началась с открытой дискуссии на тему "Пробуждение силы: Искусственный интеллект и современный конфликт". Докладчицей выступила президент Эстонии, чья страна испытала на себе первую массовую и, возможно, спонсированную государством хакерскую атаку, в которой многие обвиняют Россию.
Пробуждение силы: роботы в армии
На Мюнхенской конференции по безопасности говорили о необходимости разработки международного законодательства по кибер-вопросам и использованию роботов в армии
Пробуждение силы: роботы в армии
Но в беседе с Euronews Кирсти Кальюлайд отказалась назвать страну-агрессора, заявив, что кибератаки - глобальное явление.
"Эстония, - сказала она, — одно из самых развитых цифровых государств, поэтому меня, эстонку, очень обеспокоило, что наши возможности международного согласования и регулирования технологического развития оказались крайне ограничены. Мы не смогли сколько-нибудь продвинуться, например, даже по кибер-вопросам".
Общественность обеспокоена в связи с возможным созданием солдат-роботов с мощным искусственным "мозгом" и быстрой реакцией, а также самонаводящихся и стреляющих беспилотных летательных аппаратов. Участникам был показан безобидный социальный робот-гуманоид София, который может поддержать несложный разговор.
"Применение роботов и искусственного интеллекта в армии может сделать весь мир менее устойчивым, сказал Euronews бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. - Поэтому я думаю, что мы должны разработать международный и юридически обязывающий договор, запрещающий производство и применение так называемого автономного смертоносного оружия".