Останки девятилетней Маэлис - девочки, которую искали во французских Альпах на протяжении полугода - отправлены на экспертизу. Об этом в пятницу сообщили представители прокуратуры Гренобля.
Убийство Маэлис: разгадка близка
Останки тела 9-летней девочки, исчезнувшей во французских Альпах полгода назад, отправлены на экспертизу.
Убийство Маэлис: разгадка близка
Найдены практически все части скелета ребенка, а также одежда - белое платье и одна туфелька, которые были на Маэлис в день пропажи.
Местонахождение тела девочки, исчезнувшей со свадьбы друзей ее родителей в ночь на 27 августа прошлого года, указал главный подозреваемый по делу - Нордаль Лёландэ. После долгих месяцев молчания, он сознался в совершении "непредумышленного", по его словам, убийства.
Благодаря экспертизе, полиция надеется установить причину смерти ребенка и пролить свет на мотивы и обстоятельства преступления, которые Лёляндэ раскрывать отказался. Однако эксперты вряд ли смогут определить, применял ли он в отношении своей жертвы сексуальное насилие.
Стало известно, что сразу две французские организации по защите прав детей собираются выступить в качестве истцов на процессе по нашумевшему делу.