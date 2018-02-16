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В мире отмечают лунный Новый год

В Китае верят, что Праздник весны, как еще здесь именуют Новый год, принесет стабильность, благосостояние и семейное благополучие.

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В мире отмечают лунный Новый год

В мире отмечают лунный Новый год
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В мире отмечают лунный Нового годаВ мире отмечают наступление китайского Нового года по лунному календарю. Его символ - желтая земляная собака. В Поднебесной верят, что Праздник весны, как еще здесь именуют Новый год, принесет стабильность, благосостояние и семейное благополучие.

Торжества проходят и во многих других азиатских странах. В честь праздника в Джакарте сотни людей посетили храм Вихара Дхарма Бхакти. Паломники по традиции раздают в конвертах милостыню нищим.

"В этой жизни мы должны быть счастливы и добры по отношению к другим. Добрые поступки - залог хорошей кармы", - говорит паломник Тан Ади Праната.

Впрочем отпраздновать лунный Новый год не прочь не только в Азии.

С особым размахом - под зажигательные танцы львов - его отмечают в Сиднее.

В Санкт-Петербурге в честь праздника зажгли факелы Ростральных колонн. На Васильевском острове зрители насладились китайским шоу и демонстрацией ушу.

Фестиваль с фейерверками и танцами прошел и в Каире: по поверью, шумные гулянья должны развеять застоявшуюся энергию старого года и отпугнуть злых духов.

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