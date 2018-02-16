В Китае празднуют Новый год по лунному календарю
В Китае празднуют наступление Нового года по лунному календарю. Тысячи людей выстроились в пятницу в длинные очереди, чтобы попасть в Храм Земли, расположенный на севере Пекина, где состоялись самые зрелищные мероприятия. Многие люди кидали монеты в расположенный под мостом колокол, что, согласно местным поверьям, приносит удачу. Символом наступившего года каждый раз становится одно из 12 животных определённого цвета. В этом году символом стала жёлтая земляная собака.