Лавров: спецслужбы США ставят на курдов

Американские спецслужбы намерены закрепиться в Сирии для оказания поддержки курдам. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Евроньюс" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В начале этой недели появились данные о гибели десятков российских наемников в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате американского удара.

"Они последовательно в течение, наверное, двух-трех лет - практически весть тот период, что коалиция во главе с Вашингтоном работает в Сирии, - период, в течение которого американский спецназ и другие подразделения находятся в Сирии на земле незаконно без какого-либо приглашения со стороны Дамаска, легитимного правительства, без какого-либо мандата Совбеза ООН", - говорит Лавров.

По словам министра, делая ставку на курдов, несмотря на жесткое противостояние Анкары, Вашингтон ведет опасную игру в регионе.

"Понятно, наверное, у США есть какая-то стратегия. Стратегия, которая. наверное, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии своими вооруженными силами. Так же, как они сейчас хотят сделать то же самое в Ираке и Афганистане - вопреки всем дававшимся раньше обещаниям. И поселившись навеки в Сирии... Они уже, кстати, ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, создают там какие-то квази-местные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь опять же на курдов", - отмечает Лавров.

Как результат, 20 января Анкара начала военную операцию в районе подконтрольного курдам города Африн на северо-западе Сирии. Ее цель - защита границ Турции. К настоящему моменту убиты 1551 исламистов и курдских бойцов.