Американский актёр Джеффри Тэмбор не будет больше сниматься в сериале «Очевидное», где в течение четырёх лет исполнял главную роль. Об этом заявили в четверг представители компании Amazon Studios. Причиной такого решения стали обвинения в сексуальных домогательствах, прозвучавшие в адрес 73-летнего Тэмбора в конце прошлого года.
Джеффри Тэмбор отстранён от съёмок в «Очевидном»
Американский актёр Джеффри Тэмбор не будет сниматься в сериале «Очевидное», где исполнял главную роль. Причиной решения компании Amazon Studios стали обвинения в сексуальных домогательствах.
Джеффри Тэмбор отстранён от съёмок в «Очевидном»
По словам актрисы Трейс Лисетт, Тэмбор неоднократно делал ей непристойные предложения и прикасался к ней вопреки её желанию. Актёр уже заявил, что глубоко разочарован действиями кампании, предпринятыми на основании этих обвинений, которые сразу назвал лживыми. Он также отметил, что сожалеет, если какие-то его действия были неверно истолкованы.
Джеффри Тэмбор – лауреат престижных премий «Золотой глобус», «Эмми» и «Премии Гильдии киноактёров США».