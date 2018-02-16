Борцам с наркоторговлей везёт по-крупному

Судя по последним успехам, с которыми итальянские правоохранители ведут борьбу с наркоторговлей, можно сказать, что им откровенно везет.

Добросовестные члены экипажа греческого корабля "Димитрис", пришвартованного в Генуэзском порту, обнаружили на борту целый склад кокаина и тотчас обратились в полицию. По их словам, о содержимом гигантских контейнеров, которые были "хорошо спрятаны", они не знали, а их погрузкой и разгрузкой "занимаются посторонние люди". Так, 20 мешков с коакином весом 300 килограммов попали в руки итальянской полиции.

Это не первый подобный инцидент. В сентябре 2017-го экипаж "Димитриса" уже находил наркогруз. Правда, тогда дело было в Перу.

В Риме карабинеры случайно заметили, как два водителя - опеля и фиата - обменялись автомобилями. Маневр показался полицейским подозрительным, и они решили проследовать за машинами, багажники которых оказались доверху набитыми наркотиками. Их нашли и во время обысков в домах неудачливых шоферов. Итог операции - почти 400 килограммов марихуаны.