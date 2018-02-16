Новые дебаты о контроле за оборотом оружия

В США, где 17 человек стали в среду жертвами очередного инцидента со стрельбой в школе, вновь звучат призывы к ужесточению контроля за оборотом оружия. По мнению этого сотрудника оружейного магазина, неверно делить на более или менее опасное, поскольку всё зависит от того, в чьих руках оно окажется: «Чем одно ружьё опаснее другого – вот в чём вопрос. Оно становится опасным, попав в руки опасного человека».