В США, где 17 человек стали в среду жертвами очередного инцидента со стрельбой в школе, вновь звучат призывы к ужесточению контроля за оборотом оружия. По мнению этого сотрудника оружейного магазина, неверно делить на более или менее опасное, поскольку всё зависит от того, в чьих руках оно окажется: «Чем одно ружьё опаснее другого – вот в чём вопрос. Оно становится опасным, попав в руки опасного человека».
Новые дебаты о контроле за оборотом оружия
После очередного инцидента со стрельбой в школе, в США вновь звучат призывы к ужесточению контроля за оборотом оружия.
Новые дебаты о контроле за оборотом оружия
Представитель Демократической партии конгрессмен Майк Томпсон возложил ответственность за ситуацию на Республиканцев: «Я считаю, что это ужасно. Будь я членом Республиканской партии, меня бы смутило, что моё руководство не занимается этой проблемой. Каждый день 30 человек погибают от рук обладателей огнестрельного оружия, а мы лишь можем заявить, что нам требуется дополнительная информация».
Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан призвал, со своей стороны, воздержаться от раздоров: «Сейчас такой момент, когда нужно просто отстраниться и воздать молитву. Нам следует меньше думать о политическом противостоянии и том, чью занять сторону, вместо этого следует сплотиться. Палата представителей и вся страна скорбит вместе с жителями Паркеленда».
После трагедии со стрельбой бывший президент США Барак Обама уже призвал законодательно усилить контроль за оборотом оружия.