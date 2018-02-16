Французская группа Renault продлила полномочия Карлоса Гона на посту президента и гендиректора компании и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. При этом его зарплата будет урезана на 30%. Только при таком условии правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, согласилось поддержать его кандидатуру.
Гон останется у руля Renault
Французская группа Renault продлила полномочия Карлоса Гона на посту президента и гендиректора компании и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Гон останется у руля Renault
Совет директоров группы также назначил Тьерри Боллоре, до сих пор бывшего руководителем по обеспечению конкурентоспособности, на пост заместителя гендиректора. Это делает его неофициальным преемником 64-летнего Гона, при котором выручка компании в 2017 году достигла рекордных 58,77 млрд евро.