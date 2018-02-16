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Франция

Гон останется у руля Renault

Французская группа Renault продлила полномочия Карлоса Гона на посту президента и гендиректора компании и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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Гон останется у руля Renault

Гон останется у руля Renault
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Французская группа Renault продлила полномочия Карлоса Гона на посту президента и гендиректора компании и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. При этом его зарплата будет урезана на 30%. Только при таком условии правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, согласилось поддержать его кандидатуру.

Совет директоров группы также назначил Тьерри Боллоре, до сих пор бывшего руководителем по обеспечению конкурентоспособности, на пост заместителя гендиректора. Это делает его неофициальным преемником 64-летнего Гона, при котором выручка компании в 2017 году достигла рекордных 58,77 млрд евро.

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