Санки-финки для всех

Для многих санки - это просто зимняя забава. Но в деревне Тумботино под Нижним Новгородом они стали основным средством передвижения по зимним улицам.

Местные жители рассказывают, что традиция была положена ещё в начале 1940-х годов, когда один из сельчан, вернувшись с финской войны, привёз с собой в качестве трофея первые финские салазки.

От русских санок они отличаются тем, что у них – высокая спинка, за которую можно держаться, и широкие полозья. Стоя на них, можно отталкиваться и скользить по снегу или по льду, сохраняя равновесие.

В Тумботино салазки стали называть «финки» - очевидно, в качестве сокращения от «финские санки». Людям так понравилась компактная и удобная модель, что некоторые принялись мастерить свои собственные. С тех пор «финки» - неотъемлемая часть любого хозяйства.

Даже деревенская инфраструктура адаптирована для использования салазок: в местном супермаркете есть специальная парковка, где летом можно оставить велосипед, а зимой – «финки».

«Мне очень удобно на финках, - говорит 75-летняя жительница Тумботино Мария Грибачева, - Я так езжу за продуктами, за водой или на почту, чтобы платить налоги».

Раз в году, в феврале в Тумботино устраивают заезды наперегонки на «финках». Многие с детства встают зимой на салазки. Сельчане даже решили создать памятник местной достопримечательности. Они надеются, что «финки» и их популярность в народе смогут привлечь сюда туристов.