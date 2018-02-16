Америка оплакивает жертв и ищет виновных

В США проходят первые похороны жертв массового расстрела во Флориде и траурная церемония с участием тысяч людей в память о 17 погибших в средней школе города Паркленд.

В пятницу ФБР сделало признание: сотрудникам было известно о планах Николаса Круза на убийство.

"Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком" - об этом комментарии, написанном Крузом в YouTube, сообщали в ведомство пользователи видеохостинга еще в сентябре. Тогда спецслужбы не смогли идентифицировать автора комментария.

Но 5 января в ведомство по горячей линии позвонил знакомый Круза, предупредив о том, что молодой человек намерен устроить стрельбу в школе. По правилам, поступившему сигналу должны были присвоить категорию "потенциальная угроза" и направить его в отделение ФБР в Майами. Но протокол был нарушен, и дальнейших следственных действий проведено не было.

Оружие у Круза имелось на абсолютно законных основаниях - негодует общественность.

Дональд Трамп уклоняется от высказываний по этому поводу. В своем выступлении, посвященном трагедии, он ни разу не упомянул об этом. Пересмотреть закон о свободном владении оружием в стране требуют родственники погибших и участники стихийных митингов, которые не утихают по всему штату.